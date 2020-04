Neymar, Mbappè e compagni non torneranno in scena fino a settembre, almeno in Francia, dove il campionato di Ligue 1 è stato annullato ieri su decisione del governo. Per l’appunto, il Paris Saint-Germain ha messo subito in chiaro la volontà di voler concludere la Champions League qualora continuasse. Infatti, stando a quanto riporta la stampa francese, il presidente Nasser Al Khelaifi starebbe valutando l’idea di disputare i quarti di finale in Qatar, che secondo le ultime indicazioni della Uefa si dovrebbero giocare ad agosto. Fra le alternative c’è anche il Portogallo.