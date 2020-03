Dopo il tentativo a gennaio per provare a mettere in piedi uno scambio con Kurzawa, poi non andato in porto, il Psg è pronto a tornare all'assalto di Mattia De Sciglio. Secondo Tuttosport il club francese non ha mai mollato il terzino della Juventus, che l'estate prossima potrebbe lasciare i bianconeri. Con il Psg ci sono diversi discorsi aperti, tra i quali anche quello per Mauro Icardi, per il quale i francesi hanno un diritto di riscatto fissato a 70 milioni dopo averlo preso in prestito dall'Inter la scorsa estate.