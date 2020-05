Il Paris Saint-Germain non molla Mattia De Sciglio. Secondo la stampa francese, il ds Leonardo è alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne e non molla il terzino della Juventus, che in caso di buona offerta può lasciare i bianconeri. A gennaio scorso Juve e Psg aveva provato a mettere in piedi uno scambio che avrebbe dovuto portare De Sciglio a Parigi e Kurzawa a Torino, ma alla fine i bianconeri si sono tirati indietro perché non convinti del terzino francese. Il Psg però non molla, e alla riapertura del mercato può tornare sull'esterno bianconero.