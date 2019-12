Continua il pressing del Psg su Mattia De Sciglio. I francesi hanno individuato nel terzino della Juve come possibile rinforzo per gennaio, ma i bianconeri non hanno nessuna intenzione di venderlo e hanno respinto anche una proposta di scambio con Thomas Meunier. La Juve fa muro, quindi, e per questo i francesi stanno valutando di virare su Youcef Atal del Nizza, secondo quanto riporta France Football.