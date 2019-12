Il Paris Saint Germain insiste per Emre Can e continua a chiedere alla Juventus la possibilità di acquistarlo a gennaio aprendo la porta ad un possibile scambio. Il club bianconero sta chiedendo Paredes. Come raccontato su IlBianconero.com nel dettaglio, la componente che starebbe spingendo il giocatore verso Parigi, oltre al prestigio di club e città, è sicuramente il fattore Tuchel. Il tecnico, tedesco come il calciatore, lo voleva già ai tempi del Borussia Dortmund. Non se ne fece nulla ai tempi a causa di Klopp: il Liverpool non volle privarsene.