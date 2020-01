Juve ma non solo, fuori dalla sede del Brescia c'è la fila per prendere Sandro. Nella partita di ieri contro il Milan al Rigamonti, come riporta Tuttosport. Tonali è stato uno dei migliori dei suoi nonostante la sconfitta, e non è la prima volta che gioca bene contro una big. Segno che il giocatore è già pronto per il grande salto e il Psg sogna un colpo alla Verratti. Non hanno fatto i conti con gli altri club, però: Juve su tutti, che si sta già iniziando a muovere per superare la concorrenza.