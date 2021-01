Il Psg si è ritrovato di fronte a un bivio e ha deciso: secondo Marca infatti il club francese preferisce rinnovare il contratto a Neymar rispetto a quello di Kylian Mbappé, in scadenza nel 2022. Una notizia arrivata anche a Torino, con la Juventus sempre interessata - da lontano - al campione francese inserito nella lista dei top player candidati a sostituire Cristiano Ronaldo. Per evitare il rischio di perderlo a parametro zero, Marca è convinto che il Psg venderà Mbappé l'estate prossima.