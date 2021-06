Massimiliano Allegri pensa ad una Juventus senza Cristiano Ronaldo. Certo, perderebbe circa 35-40 gol stagionali, ma i conti potrebbero tornare a respirare dato che il portoghese pesa più di 85 milioni all’anno. Sempre che venga ceduto per almeno 29 milioni, valore residuo a bilancio. Sì, prende forma l'idea di impostare una squadra senza CR7, desiderato sempre di più dal Paris Saint-Germain.



IL PIANO DEL PSG - Il Corriere dello Sport riporta indiscrezioni spagnole secondo cui i contatti con Jorge Mendes sarebbero già partiti e nelle ultime ore avrebbero avuto un’accelerata, per capire i margini per concretizzare l’affare. Molto dipenderà dal futuro di Mbappé, conteso tra la permanenza a Parigi prolungando il contratto in scadenza nel 2022 e la corte del Real Madrid, che si è tirato indietro dalla corsa a Ronaldo per bocca di Florentino Perez (ma con l’avvento di Ancelotti, mai dire mai). Nel caso in cui la star francese ceda alle avances delle Merengues, nell’attacco parigino si creerebbe una voragine che solo uno come Ronaldo può colmare. Con tutto l’appoggio di Neymar, che recentemente ha rivelato quanto desideri giocare con l’asso portoghese. Per quanto riguarda l’aspetto commerciale, sarebbe un colpo da 90. Nike, sponsor tecnico del Psg, è lo stesso dell’ex Manchester United (che, dall’Inghilterra, pensano e ripensano al possibile ritorno con Pogba come potenziale contropartita). Inoltre, Ronaldo diventerebbe l’uomo immagine dei Mondiali 2022 in Qatar, casa dello sceicco Al-Khelaifi. Insomma, tanti incastri multimilionari. Adesso testa all’Europeo, poi Ronaldo deciderà il suo futuro. Con il Psg pretendente concreta, che potrebbe offrire alla Juve il graditissimo Icardi.