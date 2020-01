Il Psg alla ricerca di rinforzi. Secondo quanto riportato da Le 10 Sport, il club francese avrebbe individuato i suoi obiettivi di mercato, due dei quali portano la maglia bianconera. Emre Can e Mattia De Sciglio infatti sono molto graditi a Leonardo, col primo che potrebbe rientrare in uno scambio con Paredes mentre l'ex Milan viene valutato 15 milioni e sul piatto potrebbe finire anche Meunier.



TONALI - Altro obiettivo invece è il giovane centrocampista del Brescia Sandro Tonali, conteso pure tra Inter e Juventus. In questo caso l'affare sarebbe economicamente ben più grosso, con un base d'asta di almeno 50 milioni di euro che si accenderà molto probabilmente a giugno.