Leonardo sta lavorando per un Psg... Galactico. Il ds del club francese sta per portare a termine il colpo Donnarumma per il quale Allegri non sembrava mostrare molto interesse preferendo Szczesny, poi partirà l'assalto a Cristiano Ronaldo. Un ulteriore indizio del possibile passaggio di CR7 al Psg è la quota del trasferimento, che si può giocare a 2,00. E' la più bassa tra tutte le ipotesi, anche rispetto alla permanenza del giocatore a Torino quotata 2,25. A riportarlo è Agipronews.