Per lanessuno è incedibile, nessun eccezione, quindi tra i cedibili c'è anche Federico. Sicuramente il clima alla Continassa negli ultimi giorni è più disteso, tra cessioni e prestiti la Juve ha incassato quasi 50 milioni. Il rischio di dover rinunciare ad un giocatore pregiato nella rosa però è ancora concreto. Tra questi c'è chiaramente Federico Chiesa.Il giocatore classe 1997 è finito nel mirino del Paris Saint Germain che cerca un sostituto di Neymar, un giovane talentoso. Identikit perfetto quello di Chiesa che ha anche trascinato l'Italia alla vittoria dell'Europeo due estati fa. Dopo aver valutato Vlahovic ora in valutazione ci sarebbe Chiesa. Nessuna offerta ma potrebbe arrivare. La Juve chiede 50-60 milioni e si potrebbe trasformare in trattativa. A riferirlo è Gazzetta.it.