Mattia De Sciglio è in uscita dalla Juventus. Il terzino sinistro non convince più la dirigenza dopo l'ultima stagione nella quale è stato spesso indisponibile per problemi fisici. Probabilmente il futuro sarà lontano da Torino, e come riporta Tuttosport sono tre i club interessati al giocatore: in Spagna ci sono il Siviglia, che il prossimo anno giocherà la Champions, e il Villarreal, che ha cambiato allenatore con l'arrivo di Emery; in Francia l'ex Milan piace al Psg, che già a gennaio aveva provato a prenderlo in uno scambio con Kurzawa.