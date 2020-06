Juve e Barcellona non riescono a trovare l'accordo per portare Miralem Pjanic in Spagna: il problema è trovare la contropartita giusta dopo il no di Arthur. Paratici è stato chiaro, senza il brasiliano non si fa nulla. Ne vuole approfittare il Psg, che non ha mai mollato la presa sul bosniaco e ora ci prova offrendo in cambio Leandro Paredes, centrocampista ex Roma e Palermo che da anni piace alla Juventus. L'unico ostacolo per chiudere col Psg, è la volontà di Pjanic che ha già dato l'ok al Barça e non vuole rimangiarsi la parola.