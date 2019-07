Lo aveva richiesto esplicitamente Maurizio Sarri, ma, secondo quanto riporta Goal.com, si ​​è fatto sotto insistentemente il Paris Saint-Germain. Danny Rose, 29 anni, terzino sinistro nazionale inglese, potrebbe raggiungere in fretta la capitale francese, per una cifra di trasferimento intorno ai 22 milioni. Ancora non si parla di chiusura dell'affare, ma il Psg si ​è messo in testa nella corsa a Rose.