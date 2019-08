Le voci di mercato stanno insistentemente spingendo Neymar verso il Barcellona. Non sarà il solo però, il brasiliano, a prendere un aereo qualora si concretizzasse la trattativa. I blaugrana infatti, hanno messo sul piatto il cartellino del connazionale Coutinho, così, come riporta lo spagnolo Sport, il Psg non avrebbe più bisogno della tecnica e delle qualità di Paulo Dybala, quanto dei gol di Mauro Icardi.