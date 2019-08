Il Paris Saint-Germain ha cambiato di nuovo idea. Dopo aver preteso l'inserimento di almeno un paio di contropartite tecniche all'interno dell'affare per il ritorno di Neymar al Barcellona, il club francese avrebbe deciso di chiedere soltanto un conguaglio economico, per una cifra pari a ben 215 milioni di euro. E' quanto riporta Sport dalla Spagna, che sottolinea come la mossa del PSG di fatto allontani il brasiliano dal possibile ritorno in blaugrana.