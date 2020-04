La Juventus si tiene informata sul fronte Icardi giorno dopo giorno. Lo fa tramite i contatti con l'entourage del giocatore così come grazie ai rapporti con la dirigenza del PSG: oggi La Stampa ha raccontato di 15 milioni extra da pagare da parte del PSG all'Inter se cedesse Icardi a un altro club italiano, in questo caso proprio la Juve. Un'eventualità che è stata compresa nei dialoghi tra Inter e Paris alla fine dello scorso agosto, quando si è impostata l'operazione per l'attaccante argentino.