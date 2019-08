Questi ultimi giorni di mercato, da qui al prossimo 2 settembre, potrebbero infiammarsi molto presto. Il delicato equilibrio che, per il momento, mantiene ferme le pedine, tra cui anche diverse cessioni da sbloccare per la Juventus, potrebbe presto rompersi e scatenare operazioni a catena già nelle prossime ore. In particolare, il nome più importante tra quelli che possono cambiare maglia resta quello di Neymar, che vuole lasciare il Paris Saint-Germain e tornare in Spagna, tra Barcellona e Real Madrid. E, per sostituirlo in caso di addio a Parigi, gli occhi sono tutti su Paulo Dybala. Con una svolta importante di queste ultime ore, che potrebbe dare una svolta decisiva all'affare con i bianconeri. LA DECISIONE - Uno dei nodi, che hanno per altro fatto saltare il trasferimento della Joya al Manchester United nei primi giorni di agosto, è legato alla questione dei diritti d'immagine, anche e soprattutto per il problema che l'argentino ha con la Star Image e con l'ex agente Pier Paolo Triulzi. Motivo per cui Leonardo, direttore sportivo del PSG, ha ripreso i contatti con l'ex agente di Dybala negli scorsi giorni, per studiare fino in fondo questa situazione. Arrivando a prendere una decisione, importante, secondo quanto riportato da Calciomercato.com: non potendo trovare un'intesa in tal senso in tempi brevi, potrà però trovare un accordo con Dybala solo acquisendo i diritti sportivi e lasciando quelli di immagine al giocatore e alla sua famiglia.