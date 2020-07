1









In passato la Lazio ha rifiutato diverse offerte per Milikovic Savic: dagli 80 milioni proposti dal Milan ai 75 messi sul piatto dal Manchester United. Lotito però non ha ceduto e si è tenuto stretto il serbo, sul quale oggi ci sono Juventus e Psg. Da parte dei bianconeri non è arrivata un'offerta ufficiale ma c'è da tempo un grande interesse di Paratici e del suo staff. I francesi, con il ds Leonardo che già provò a portarlo al Milan, sono quelli più intenzionati a mandare una proposta a breve. Più indietro Chelsea e Real Madrid.