Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Paris Saint Germain vuole ripercorrere le orme del colpo Verratti e portare in Francia un altro giovane prospetto del centrocampo italiano. Gli scout del PSG, infatti, saranno presenti domani al Rigamonti di Brescia per seguire dal vivo Sandro Tonali obiettivo anche di Inter, Milan e Juve. Una piccola delegazione che però potrà testare da vicino il talento del giocatore, che sta letteralmente spaccando il mercato in vista della prossima estate.