"Novità sul prossimo allenatore della Juventus? Chiedete pure a Paratici", così il presidente Andrea Agnelli avrebbe risposto ai microfoni di Sky Sport, interpellato sul futuro della panchina bianconera. Dopo aver negato di trovarsi a Baku per incontrare direttamente Maurizio Sarri, manager del Chelsea, Agnelli ha sviato la risposta sul prossimo allenatore della Juventus, delegando le novità sulla scelta al proprio responsabile dell'area sportiva. Benché un effettivo incontro con Sarri non ci sia stato, però, sembra essere proprio l'ex allenatore del Napoli il favorito per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri a Torino.