Intervenuto sulle colonne di Calciomercato.com, Giancarloha fatto il suo pronostico di inizio stagione per il campionato di Serie A ormai alle porte, dando come favorite per lo scudetto. Ecco il suo pensiero sulla Juve: "A chi non credo - e l'ho già detto - è allae a chi la allena. Prima di tutto perché l'arrivo più importante () è già inficiato da un infortunio di lunga durata. In secondo luogo, perché manca un regista o centrocampista centrale. Se a questo aggiungiamo cheha imboccato il viale del tramonto e chenon ha alternative, né attaccanti di complemento, il quadro è desolante. Ben che vada, la Juve correrà per il quarto posto, come negli ultimi due anni ha fatto cone lo stesso".