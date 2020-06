Il giornalista Giancarlo Padovan fa il punto sulla ripartenza della Serie A su Calciomercato.com : "La Juve ha un punto in più della Lazio e nove più dell'Inter che, però, deve recuperare la partita con la Sampdoria (domenica 21 giugno). Assai probabile che i nerazzurri vincano e poi, sullo slancio, vadano a cercare di riprendere sia la Lazio (impegnata nell'ardua trasferta di Bergamo mercoledì 24 giugno) che la Juve.E' vero che gioca sempre, ma è vero anche che Conte all'inizio va fortissimo. Mi resta il dubbio di una preparazione troppo pesante rispetto alle esigenze (l'Inter deve essere leggera) e di una rosa non sempre competitiva. Però metto l'Inter davanti a tutti per l'abitudine alle partenze sprint, la Lazio appena dietro perché motivatissima per lo scudetto e la Juve al terzo posto. Le ragioni sono almeno due: ha il quarto attacco della serie A e non ricomincerà con Higuain (infortunato),cioè quel che gli riesce peggio. Alla fine o trionfa l'Inter o ce la fa la Lazio. Juve terza".