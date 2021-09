A The Italian Football Podcast,ha parlato della Juve: "L'Inter è una della favorite per vincere il campionato, anche se ha perso alcuni giocatori e non è facile rimpiazzarli. Tra le altre la Juve ha perso un campione come Cristiano Ronaldo, mentre il Milan sembra molto forte e ha quasi sconfitto il Liverpool ieri sera in Champions... Il mio pronostico? Trionferanno i rossoneri, con l'Inter seconda, la Juve terza e una delle due romane quarta".