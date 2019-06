A Torino oggi arriva Maurizio Sarri. Il nuovo allenatore della Juventus sarà in città nella giornata odierna per prepararsi alla presentazione di domani, che avverrà con la consueta conferenza stampa allo Stadium. La Juve gli ha riservato la sala "Gianni e Umberto Agnelli", proprio come per Cristiano Ronaldo. Un programma che si farà sempre più fitto, dato che - come scrive la Repubblica - poi sarà il tempo di cercare casa e andare dal sarto, per le misure della divisa sociale e della tuta d'ordinanza.



DA RONALDO - Questo ma non solo, perché Sarri, poi, volerà in Grecia per il primo contatto con Ronaldo. Lo riporta Sportitalia, che spiega come nel weekend l'intenzione di Sarri sia quella di raggiungere CR7, in vacanza con la famiglia, e conoscerlo.