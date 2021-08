I giorni diAncora. L'attaccante brasiliano ha completato il tour Brasile-Italia, andata e ritorno. Dalla prossima settimana, cioè da domani, la Juve lo attende per i primi allenamenti individuali. La particolarità dei suoi giorni iniziali sarà proprio questa: inizierà l'avventura bianconera con una quarantena attiva. Ossia: lavoro da solo e per un periodo di fatto in isolamento. Conclusi i primi giorni di lavoro in solitaria, farà finalmente parte del gruppo.