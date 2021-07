Il giorno dopo la finale l'Italia si è risvegliata con la coppa tra le braccia. Il sorriso è ancora stampato sul volto, gli Azzurri sono arrivati da pochi minuti all'Hotel Parco dei Principi per una giornata speciale: alle 17 l'appuntamento è al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella che ieri era sugli spalti a Welmbey.- Chiellini ha alzato il trofeo fuori davanti ai tifosi presenti ad acclamarli; il protagonista dei rigorie Mancini ha lasciato l'albergo per andare a casa e godersi un po' di - meritato - relax dopo la vittoria e i festeggiamento. Alle 14 ci si ritrova tutti a pranzo, primo appuntamento della giornata. In queste ore, fino al pranzo, i giocatori sono liberi di svagarsi e festeggiare ancora dopo la grande impresa di ieri sera.