La Juventus vuole voltare pagina dopo il pareggio di Firenze. I bianconeri sono già proiettati alla sfida di Champions contro l'Atletico Madrid: oggi lavoro di scarico per chi è stato maggiormente impegnato al Franchi, tutto il resto del gruppo ha lavorato in campo. Domani appuntamento nel pomeriggio per avvicinarsi alla gara di mercoledì sera.