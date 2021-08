Il cielo sopra latre anni fa erae senza lo straccio di una nube: era appena arrivato, il colpo del secolo, e i bianconeri puntavano ai vertici del calcio europeo. Del resto a quelle vette erano, come dimostravano lein panchina e, in generale, la competitività evidenziata continuamente nella competizione per club più difficile e importante del mondo (quando non era arrivata all’atto conclusivo, la Juve in quegli anni aveva comunque ceduto di fronte a, giocandosela alla pari con tutte). Sembrava davvero che servisse poco per tornare a baciare la Champions,. E Ronaldo non era poco, ma tantissimo.Tre anni dopo, il cielo sopra la- e sopra- ènon è convinto che Cristiano possa ancora fare la differenza e ne vuole, la società avrebbe sicuramente preferito che il portoghese cambiasse aria. Ma l’aspetto più grave è un altro, e cioè laOggi la squadra bianconera non è paragonabile alle migliori d’Europa. Non ovviamente alche compra tutti, alche vuole anche, alche ha aggiuntoal gruppo capace di vincere la Champions. Ma nemmeno alle altre grandi inglesi, oppure al. La Juve, adesso, è oggettivamente una squadra con tante lacune e troppe imperfezioni, che non riesce a sistemare a causa delledelle quali sono vittime tutte le società italiane.Sicuramente sì, se lo si osserva pensando all’ambizione iniziale: prendere Cristiano per vincere la Champions. Non solo la Juve non ci è riuscita, macome potenziale tecnico rispetto a tante concorrenti a livello internazionale. Poi è vero che il portoghese i suoi gol continua a segnarli, eccome. Ma. Non alla, almeno. Tocca a, ora, provare a fare un altro miracolo, come quello che realizzò nella sua prima stagione juventina, dopo avere raccolto l’eredità di: riportare i bianconeri al. Il guaio è che all’epoca Max aveva molto più di dieci euro, anche se il suo predecessore non se ne era accorto; stavolta, forse, ne ha@steagresti