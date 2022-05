Il professor Mariano Protto, titolare del corso di “Diritto amministrativo dello sport e giustizia sportiva” presso l’Università di Torino, ha parlato a Tuttosport nel merito di quanto successo nel Processo d’Appello presso la Giustizia Sportiva sul “caso plusvalenze” e quali, invece, possano essere i risvolti nell’inchiesta (Prisma) della Procura di Torino.



Cosa può succedere nel prossimo grado di giudizio?

«La giustizia sportiva prevede un ultimo grado davanti al Collegio di Garanzia del Coni. Dopo la pubblicazione della motivazione, la Procura federale avrà a disposizione trenta giorni per decidere se proporre ricorso al Collegio di Garanzia. Si tratta tuttavia di una sorta di Cassazione, in cui non si può più rimettere in discussione il giudizio di merito espresso dai precedenti Giudici Sportivi federali. Si può al limite disporre l’annullamento per difetto di motivazione della decisione della corte Federale con eventuale rinvio alla stessa corte. Ma è un’ipotesi molto improbabile».



Il verdetto dei Giudici Sportivi può influire sull’inchiesta Prisma?

«Le pronunce del Giudice Sportivo non sono vincolanti per il giudice penale ma possono avere un certo rilievo perché non si è considerata raggiunta la ragionevole certezza della colpevolezza per l’impossibilità di predeterminare il valore di trasferimento di un calciatore. Nel procedimento penale si è molto più rigorosi, perché la colpevolezza deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Quindi il fatto che già un Giudice Sportivo abbia rilevato che non è stata raggiunta la ragionevole certezza della colpevolezza potrebbe deporre in senso positivo per i soggetti indagati, pur considerando le diverse regole in tema di valutazione della prova che trovano applicazione in sede penale rispetto a quella sportiva».



Cosa hanno rischiato e cosa rischiano la Juve e i suoi dirigenti nel processo sportivo?

"Nell’atto di deferimento sono state chieste sanzioni certamente severe (come l’inibizione, di durata diversa in relazione al ruolo svolto nelle operazioni). Però non si è arrivati a chiedere l’applicazione di sanzioni più gravi perché probabilmente è stato riconosciuto che le operazioni hanno prodotto conseguenze comunque limitate. Uno degli illeciti contestati è quello amministrativo che consiste, secondo l’articolo 31 del codice di giustizia della Figc, nell’alterare i documenti anche di carattere finanziario per diversi fini. Un conto è una plusvalenza che consente a una società di migliorare il proprio bilancio e ottenere una licenza Fifa o Uefa che non avrebbe ottenuto o l’ammissione ad un campionato cui non sarebbe stata ammessa. Diverso, invece, è se l’operazione, seppur sospetta di essere fittizia, non ha quella conseguenza. Per tale ragione, nel procedimento sportivo non è stata chiesta l’applicazione di sanzioni ancora più gravi, come punti di squalifica per le società".