L'ex medico della Juventus Fabrizio Tencone ha spiegato sulle pagine di Tuttosport come reagiranno i giocatori risultati positivi al Coronavirus alla ripresa dell'attività fisica: "La serietà di un giocatore in questo periodo viene premiata ancora di più. Alcuni giocatori durante la malattia hanno sofferto di palpitazioni e problemi respiratori, ma in questi casi non serve nulla. E' come quando durante la stagione si ha una patologia che tiene fermi per una settimana/dieci giorni. Non sono i brevi periodi di inattività a creare difficoltà. Una cosa è parlare dei positivi al virus, asintomatici e hanno passato 14 giorni in quarantena, e una cosa chi è andato incontro alla malattia nelle sue possibili forme. Nel primo caso, secondo quanto risulta finora, non c'è nessuna conseguenza".



LA RIPRESA - "Come medico e cittadino mi sto attenendo alle regole. Nel calcio il problema non credo siano solo i tempi di ripresa, ma soprattutto la possibilità di garantire le misure di sicurezza che verranno proposte dalle commissioni e dalle federazioni. Gli staff delle varie squadre stanno seguendo a distanza i giocatori con consigli e indicazioni su come allenarsi, anche se chiaramente non è la stessa cosa. Il lavoro che stanno facendo le società mira a conservare una condizione di forma sufficiente e che permetta di ricominciare con il lavoro di gruppo nelle modalità che nei prossimi giorni saranno definite e consentite".