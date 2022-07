Il noto procuratore Andrea D'Amico, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dove ha parlato anche della stagione appena conclusa, ma anche di quella che sta per nascere.'Inter favorita? Difficile dirlo, siamo reduci da un campionato strano. Sembrava che la Juve potesse continuare a farla da padrone nel penultimo campionato vinto da Conte con la sua bravura. Abbiamo avuto il Milan che in un campionato così equilibrato ha vinto sbagliando meno. All’inizio davo favorito il Napoli, ma ha sbagliato tante partite in casa'.