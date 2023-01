Carmine Esposito, ex calciatore di Empoli e Fiorentina che oggi ricopre il ruolo di procuratore ha parlato a 1 Station Radio del problema pubalgia che vede protagonista l'attaccante della Juventus ed ex-viola, Dusan Vlahovic mettendo in dubbio che sia quello il reale problema che sta frenando il serbo.UNA MESSA IN SCENA - "La pubalgia è una grossa scusa… Dusan ha il suo caratterino, anche se ha dimostrato di essere un ottimo calciatore. La Juve, tuttavia, è sempre stata abile a celare questi problemi, il tutto sembra una messa in scena".