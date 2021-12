L'intervento a Calciomercato.com dell'agente Jean-Christophe Cataliotti, in merito all'idea della FIFA di istituire un algoritmo per decidere i valori dei calciatori: "Sulla possibilità, però, di creare l'algoritmo della meritocrazia nutro qualche dubbio perché si toglierebbe al Mister, ad esempio, la possibilità di scegliere chi far scendere in campo o meno (solo per dirne una a titolo esemplificativo!), così come penso che si rivelerà un buco nell'acqua il progetto, seppure virtuoso, del Presidente Infantino di creare "un algoritmo per dare un valore a ogni calciatore nel mondo".