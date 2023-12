Intervenuto a Santa Maria di Castellabate (SA) alla prima edizione del premio "Sport e legalità – Principi ed etica", il Procuratore federale Giuseppeha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti in merito alla possibilità di sanzionare i, dribblando una domanda sull'- "Se le società possono essere sanzionate per situazioni debitorie? Assolutamente sì, sapete che abbiamo un'apposita commissione che è la Covisoc, che vigila sui bilanci delle società sportive professionistiche; sapete che le violazioni che attengono al bilancio e anche all'esposizione debitoria determinano penalizzazioni in classifica. Poi è chiaro che le sanzioni esistono, ma ovviamente io mi auguro da Procuratore federale di non doverle mai applicare. La situazione dell'Inter è un po' delicata? Su quello non posso rispondere (ride, ndr.)".