Il procuratore reggente Paolo Borgna ha parlato delle indagini sugli arresti degli ultras della Juventus: "Quest'indagine ha trasformato il luogo comune degli ultras violenti in prove di determinati reati di persone specifiche, non prese a caso in una categoria generica. Oltre alla Juventus, anche i tifosi sono parte lesa: vittime di intimidazioni e costretti a non andare più allo stadio per evitare alcune situazioni".