Come racconta Gazzetta, lo scambio non s’ha da fare. L’hanno gridato per settimane i tifosi della Juventus negli stadi e, alla fine, anche in società sono arrivati alla stessa conclusione. Vendere Vlahovic per prenderenon era un affare. O almeno, non alle condizioni proposte dal Chelsea: conguaglio da 20-25 milioni a favore dei bianconeri. Troppo poco per sistemare i conti alla Continassa, conche non si è spostato dalla richiesta iniziale di 40 milioni, forse anche su pressione del popolo juventino, restio a perdere un 23enne dalle grandi potenzialità per puntare su di un 30enne calcisticamente “odiato” sino a pochi mesi fa. A cominciare dall’amichevole in famiglia dello Stadium, passando per il test di Cesena con l’Atalanta e finendo con la trasferta di Udine in campionato, i tifosi bianconeri hanno sempre manifestato il loro amore per Dusan e il no a Big Rom con cori e striscioni.