di BN

Sembra una questione da bar, e invece è una domanda filosofica: scusate, ma in tutto questo caos, in tutto questo metterci la faccia e tirarsi indietro allo stesso tempo, chi è che davvero decide? Il Governo? La Lega Serie A? Lo fa chi gestisce dalle retrovie il movimento calcistico? L'incertezza batte sempre la paura: non sono due parti della stessa catena, ma una è funzionale all'altra. E come nelle alte sfere, a regnare sovrano è una mancanza di responsabilità che ha ingigantito tutto e rimpicciolito l'importanza dei tifosi.



INCONGRUENZE - Del resto, ballano parecchie incongruenze. A partire dalle stesse indicazioni date ai tifosi: perché i supporters del Torino sono andati a Napoli, tranquillamente e non isolati? Stesso esempio si potrebbe fare con i tifosi bergamaschi accorsi a Lecce. Non c'è stato un blocco, come se il virus davanti a determinate - e meno influenti - situazioni si bloccasse per disinteresse e mancanze di titoloni, prime pagine. Le domande non sono finite qui, tante riguardano il ruolo del Governo e del ministro Spadafora all'interno della questione rinvii. Soltanto oggi c'è stata la riunione (davvero straordinaria) con presenza concreta di rappresentanti di questa legislatura.



ANCHE ZHANG - Tutti hanno parlato, ma in pochi hanno centrato il punto. Lo stesso Zhang, con toni assolutamente non condivisibili, il bersaglio l'ha preso in pieno: è Dal Pino, è chi decide e lo consiglia. Non è certamente la Juventus, che con le ultime disposizioni perde comunque il 30% di habitué allo Stadium. E' tanto, ed è un danno. Diversi tifosi si chiedono perché la stessa società bianconera non risponda, magari con un comunicato o con le stesse modalità con cui Marotta ha aizzato animi e curve: semplicemente, nessuno ha puntato il dito in direzione Agnelli. Non direttamente. Il motivo? Le responsabilità sono palesi, visibili. E non risiedono a Torino.