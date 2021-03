Disattenzione fatale di Dejan Kulusevski: passaggio all'indietro senza alzare la testa, palla regalata a Correa e al 14' il risultato di Juve-Lazio è 1 a 0 per i biancocelesti. Non è la prima volta che la squadra di Pirlo dimostra una certa fallacia a livello di approccio al match e intensità nei primi minuti di gioco. A dimostrarlo sono anche i numeri, raccolti da Opta: "La Juventus ha subito cinque gol nei primi 15 minuti in questo campionato, in tutta la scorsa Serie A furono due. Disattenzioni".