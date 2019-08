12 agosto 2018, il primo Villar Perosa di Cristiano Ronaldo. Una festa, vera ed enorme, con una sicurezza ai massimi e una marea di tifosi pronti a vedere per la prima volta CR7 in azione e magari in gol. E dopo poco, eccoli lì: accontentati. Una giornata speciale, da rivivere così.Juventus A (4-2-3-1): Szczesny 6 (24′ Perin) (46′ Pinsoglio); Cuadrado, Bonucci, Chiellini (24′ Rugani), Alex Sandro (46′ Beruatto); Emre Can (46′ Pjanic), Bentancur (46′ Marchisio); Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Ronaldo (46′ Mandzukic). Allenatore: Massimiliano Allegri.Juventus B (4-3-3): Loria (46′ Siano); Lucas Rosa (32′ Bandeira), Anzolin (32′ Gozzi), Capellini (46′ Pereira Serrao), Freitas (51′ Meneghini); Portanova, Morrone (51′ Francofonte), Nicolussi Caviglia (46′ Leone); Campos (46′ Pinelli), Petrelli, Di Francesco. Allenatore: Francesco Baldini.ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.​Ecco il video che fa per voi: