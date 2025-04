Il primo ko di Tudor è un brusco risveglio: i difetti sono gli stessi e la corsa alla Champions è in piena salita

Getty Images

Un brusco risveglio. Lacade, in malo modo in quel di Parma e incassa la prima sconfitta dell'era targata Igor Tudor. Troppo brutta per essere vera la Vecchia Signora ammirata in terra emiliana. Passiva e sterile nella prima frazione di gioco, a folate nella ripresa. Il risultato? Un diagrammo completamente piatto e una sconfitta che trasmette segnali a dir poco preoccupante.Juve punita, ancora una volta, sulle palle aeree: il blitz vincente, e indisturbato, di Pellegrino, ha battuto l'incolpevole Di Gregorio e condannato Madama ad una sconfitta che rischia di avere ripercussioni pesantissime in chiave Champions League. A cinque giornate dal termine, infatti, la formazione zebrata non solo ha perso il quarto posto, distante ora un punto, ma è stata agganciata anche dalla rediviva Lazio, un'altra squadra che sarà della contesa fino alla fine.

In casa Juve, però, è di nuovo tempo di leccarsi le ferite. Le prime tre uscite targate Tudor avevano dato la sensazione, evidente e nitida, di una vera e propria sterzata. La sconfitta di Parma, invece, riaccende dubbi e paure, alimenta gli interrogativi e mette sul piatto una realtà inquietante: i problemi e i difetti sono sempre gli stessi.Non ha funzionato nulla al Tardini. L'esperimento Vlahovic e Kolo Muani insieme si è rivelato un clamoroso flop, ma è solamente la punta dell'iceberg. Il ko contro i ducali ha tutti i connotati del brusco risveglio perché, sì, una volta ancora le certezze sono crollate in maniera fragorosa e ora tutti i bonus sono stati esauriti.A 450 minuti dalla fine del campionato, la Juve non è più padrona del suo destino e dopo il faccia a faccia con Monza giocherà in casa delle due contendenti al posto Champions, ovvero Bologna e Lazio. Un doppio snodo da brividi. Servirà una doppia impresa per centrare un obiettivo che rischia clamorosamente di scivolare via. E quanto vista a Parma è tutt'altro che incoraggiante.