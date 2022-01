Com'è andato l'ultimo giorno di mercato? Non è stato certamente banale, tutt'altro. La Juve ha chiuso colpi importantissimi, chiave per il campo di oggi e per quello di domani. I bianconeri hanno presentato quest'oggi gli ultimi due colpi: il primo ad arrivare al JMedical è stato Denis Zakaria, centrocampista svizzero in arrivo dal Borussia M., che già da domani si aggregherà alla squadra di Allegri; il secondo è stato Federico Gatti: centrale del Frosinone e investimento per il futuro. Sarà a Torino solo a fine stagione, i prossimi sei mesi ancora al club laziale.



Ecco il racconto del nostro inviato a Torino, Cristiano Corbo.