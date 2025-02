Il primo giorno di Kelly alla Juventus: l'incontro con Giuntoli VIDEO

Le prime ore di Kelly da giocatore della Juventus

Con un brivido nelle ultime ore di mercato per le tempistiche e il rischio - scongiurato - di non riuscire a effettuare il tesseramento in tempo, ma alla fine Lloydè da ieri sera un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore inglese è stato annunciato dal club e presto si metterà a disposizione di Thiago Motta. Oggi non si è allenato per questioni burocratiche, lo farà da domani.Intanto però Kelly ha già vissuto le prime ore da bianconero, conoscendo oltre all'allenatore anche il resto dei compagni. L'ex Newcastle infatti ha assisto all'allenamento. Ecco il video pubblicato dalla Juventus sulle prime ore di Kelly a Torino.