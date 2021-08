. Tutto con un aereo di linea, prima classe. Kaio Jorge è volato verso il suo futuro e non è stata certamente una passeggiata di salute:Chissà se l'ha fatto o se è riuscito a combattere anche contro l'adrenalina della nuova avventura.Tant'è: mentre la Juventus era in campo ad allenarsi,Tamponi per tutti prima di partire in direzione Continassa, sia per lui che per la famiglia. E anche questo ha tardato la prima passerella proprio a Caselle, dove ad attenderlo c'era una macchina d'ordinanza e le prime telecamere. Un pollice alzato, un sorriso sotto la mascherina, s'infila in macchina dopo quasi due ore di attesa e partenza verso il quartier generale bianconero.Intorno al JMedical, giornalisti e una trentina di tifosi si erano radunati per la curiosità generata dal trambusto.Anche qui: sorrisi, pollici in su, nessuna parola ma primi fatti. Come l'autografo alla bandiera brasiliana, intravista mentre si stava dirigendo per le prime visite mediche di rito. Due selfie ed è entrato. Quattro ore più tardi, con tutto il tempo e la stanchezza accumulata, si è concesso a tutti i fortunati passanti. Ha iniziato a sentire l'entusiasmo.Ci vorrà ancora un po' di tempo per vederlo all'opera, però. E non certo per la famosa 'gestione giovani' di Massimiliano Allegri. Kaio già domani rientrerà in Brasile, dove ha appuntamento per completare gli ultimi dettagli del faticoso iter burocratico. Una volta sistemate le carte, tornerà nuovamente a disposizione di Allegri dopo un breve periodo di "quarantena attiva".Almeno nelle primissime battute della sua esperienza, non sarà subito al centro del progetto.