come vi abbiamo raccontato in giornata, è finalmente arrivato a Torino e più precisamente alla Continassa.e poi, come riporta il Corriere della Sera, si è fermato a pranzo con Francesco Calvo al J Hotel. Non erano presenti il presidente, Ferrero e l'amministratore delegato, Maurizio Scanavino.Assente anche Massimiliano Allegri, con cui però Giuntoli ha già avuto una chiacchierata al telefono e a breve ci sarà anche un incontro di persona. Non solo però,L ’ufficialità della nomina come nuovo responsabile dell’area sportiva bianconera è attesa prima del week end ma da oggi possiamo dire che inizia a tutti gli effetti l'avventura di Giuntoli alla Juve. E tra taglio degli ingaggi, situazione dei big e nuovi talenti da lanciare, non mancherà il lavoro a lui e a tutta la dirigenza bianconera, in un'estate che forse è eccessivo definire di rivoluzione ma di grandi cambiamenti senza alcun dubbio.