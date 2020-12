Accadde oggi: 7 dicembre 2008. Dodici anni fa Sebastian Giovinco deliziava per la prima volta il pubblico della Juventus, facendo sognare tutti. La Formica Atomica segnava così contro il Lecce il primo gioiello con la maglia bianconera: una punizione alla Del Piero, una magia. La Juve vinse 2-1 nel finale con la rete di Amauri.



IL TABELLINO



LECCE-JUVENTUS 1-2 (0-0)



RETI: 12’ st Giovinco, 38’ st Cacia, 45’ st Amauri.



LECCE: Benussi; Schiavi (24’ st Giuliatto), Stendardo, Fabiano, Esposito; Munari (36’ st Cacia), Giacomazzi, Vives, Ariatti (24’ st Caserta); Castillo, Tiribocchi. A disposizione: Rosati, Polenghi, Diamoutene, Konan. All. Beretta.



JUVENTUS: Manninger; Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro; Marchionni (37’ st De Ceglie), Sissoko, Marchisio, Nedved; Giovinco, Amauri. A disposizione: Chimenti, Mellberg, Zanetti, Ekdal, Rossi, Yago. All. Ranieri.



ARBITRO: Pierpaoli di Firenze.



AMMONITI: 10’ pt Schiavi, 29’ pt Chiellini, 16’ st Ariatti, 31’ st Legrottaglie, 38’ st Cacia.