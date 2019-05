di CC

Il saluto, le lacrime, l'addio al calcio. Come uno showreel infinito, quasi consumato dalle immagini viste e riviste. Quella di Andrea Barzagli, con la Juve, è stata una storia pazzesca. Otto anni vissuti al massimo, con un'unica certezza a fine maggio: c'era un trofeo da alzare, sempre e comunque. Di tanto in tanto, un sogno da coltivare. Poi infranto. Ecco: qualunque sia il prossimo corso che intraprenderà la Vecchia Signora, cortesemente, comprenda anche Andrea.



IMPARARE - La Juve avrà gli stessi obiettivi di sempre. Proverà a vincere sempre e ovunque, in ogni modo e comunque. E Barzagli, che sta pensando d'intraprendere la strada di capo allenatore, potrebbe imparare sul campo quanto un corso a Coverciano non sa raccontare. Iniziare da casa sua, da quella Torino che l'ha adottato e da cui si è lasciato assorbire, sarebbe il primo e sicuro passo verso un avvenire certo. Con Sarri, l'intesa s'affinerebbe davanti a un buon bicchiere di vino, da buoni toscani. Goderecci e talentuosi. Imparare prima, mettere in pratica poi. La Juve ha un patrimonio tra le mani: non lo sprechi.