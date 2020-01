Quando Kulusevski sfidò per la prima volta la Juve aveva 13 anni e giocava un torneo giovanile con la sua squadra di allora, il Brommapojkarna allenato da Andreas Engelmark che ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Quella partita contro la Juve è indimenticabile, come se fosse tutto già scritto. Cominciammo a giocare dal portiere e dopo una serie di passaggi arrivò a Dejan che con un colpo di tacco geniale mandò in rete un compagno. Il pubblico urlava ad ogni passaggio, si vede che erano tutti tifosi del Torino".



ATALANTA - "Nel 2014 battemmo prima proprio l’Atalanta 1-0, poi il Genoa e perdemmo in finale con il Toro. Dejan era molto eccitato anche perché prima aveva visitato il club bergamasco. Quando poi lo presero, Glenn Stromberg mi chiamò per chiedermi se questo nostro connazionale fosse una buona scelta per l’Atalanta. “Scelta perfetta”, gli dissi e ho avuto ragione. Tra l’altro, grazie a Glenn, ho potuto passare anche io un periodo a Bergamo per studiare le loro metodologie: ho capito che era il posto perfetto per far crescere ancora il mio ragazzo".



STAR - "Era presto per spingersi così in là, ma non avevo dubbio che sarebbe diventato un gran professionista. È un predestinato, cura i piccoli dettagli che fanno la differenza: ha umiltà senza perdere fiducia in se stesso, ha voglia di imparare e poi talento e gran fisico. A me piace perché non si butta mai giù, per questo ha accettato la sfida Juventus".



ALLENAMENTO - "Il primo giorno era solo dribbling, dribbling, dribbling. Perdeva palla e non tornava indietro. Lo presi di lato e gli dissi: “Ora difendi!”. Capì subito, poi col tempo ha maturato le caratteristiche che lo rendono unico e che in questi sei mesi a Parma può ancora migliorare. Gli piace combinare sulla trequarti e puntare gli avversari. Della attuale rosa juventina somiglia a Bernardeschi, ma è più “diretto”: ha la porta in testa".



SARRI - "Da voi ho imparato una parola: trequartista! Nel tridente meglio che parta da destra, ama accentrarsi: in quel movimento ricorda Robben, anche se il suo preferito è Hazard. Ci siamo visti per Natale e allenati insieme il 27: mi aveva anticipato che sarebbe successo qualcosa... Lì per lì non ho approfondito. Anche a Torino non cambierà: Dejan sarà sempre quello del Brommapojkarna".