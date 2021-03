Don Luigi Ciotti, 76 anni il prossimo settembre, vive da anni sotto scorta dopo le minacce seguite al suo impegno contro le mafie. Oggi si è raccontato sulle colonne del Corriere della Sera, svelando anche un retroscena bianconero: "Almeno con ricordi riesco ad essere da solo? No perché tutto quello che ho fatto è stato assieme agli altri. E anche i ricordi sono condivisi. Ho avuto tanta gente che mi ha appoggiato. Le racconto uno dei regali più bizzarri: delle mucche. Mucche gravide, dono della Juventus. Ed erano pure bianche e nere! Sapevo che Boniperti aveva chiesto in premio alla sua società, per ogni goal segnato, una mucca gravida. Da uomo lungimirante e intelligente non voleva investire in attività finanziarie, ma nell’agricoltura. Allora contattai la squadra tramite Gian Paolo Ormezzano e proposi un patto: ci avrebbero donato una mucca per ogni scudetto vinto. Bene, la Juve vinse sette dei dieci campionati successivi. Ero felice anche perché io sono tifoso juventino".