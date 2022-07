Uno dei grandi temi di mercato dellaè legato al futuro di Nicolò. Il calciatore gradirebbe vestire presto la maglia bianconera e la stessa dirigenza della Vecchia Signora rincorre da tempo il classe ’99.A mettersi in mezzo chi, negli anni precedenti, fu primo sponsor di Zaniolo in casa Juventus: Fabio. L’uomo di mercato del, in questi giorni, si trova a Milano per provare a finalizzare alcune uscite dagli Spurs. In contemporanea, come riporta calciomercato.com: “Dall'estero si sono riaccesi diversi interessamenti, su tutti quelli del Tottenham complice il viaggio in Italia di Paratici, nonostante gli Spurs debbano perfezionare alcune cessioni prima di tuffarsi sul mercato in entrata”.Inoltre, in casal’entusiasmo riacceso dall’arrivo dipuò avere un effetto a catena e: “. Ipotesi al momento, perché proprio la scadenza tra due stagioni mette il club capitolino nelle condizioni di non dover necessariamente affrontare l'argomento in questa finestra di mercato, ma poter rimandare ogni discussione. A settembre, magari approfittando della sosta, qualora in estate non arrivasse l'offerta giusta per dirsi addio”.